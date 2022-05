Come sta Mick Schumacher dopo l’incidente al Gran Premio di Monaco di Formula1, preoccupazione in casa Haas (Di lunedì 30 maggio 2022) Per Mick Schumacher non è stato un Gran Premio di Monaco semplice. L’avventura del giovane pilota Haas si è conclusa a metà, molto prima del traguardo, con uno spaventoso incidente che l’ha visto protagonista nel bel mezzo della gara, costringendo la direzione FIA a interromperla al giro 30° per dare il tempo agli steward di ritirare la vettura e i detriti dalla pista. Un botto terribile con l’auto spezzata in due e tanta paura per le condizioni di Mick Schumacher. Fortunatamente, il pilota, figlio del Grande Michael, ne è uscito illeso. Una gara compromessa per la piccola scuderia Haas, dato che l’altro pilota, Kevin Magnussen, era stato costretto al ritrito per un problema al motore (probabilmente lo stesso che ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Pernon è stato undisemplice. L’avventura del giovane pilotasi è conclusa a metà, molto prima del traguardo, con uno spaventoso incidente che l’ha visto protagonista nel bel mezzo della gara, costringendo la direzione FIA a interromperla al giro 30° per dare il tempo agli steward di ritirare la vettura e i detriti dalla pista. Un botto terribile con l’auto spezzata in due e tanta paura per le condizioni di. Fortunatamente, il pilota, figlio delde Michael, ne è uscito illeso. Una gara compromessa per la piccola scuderia, dato che l’altro pilota, Kevin Magnussen, era stato costretto al ritrito per un problema al motore (probabilmente lo stesso che ha ...

