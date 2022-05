Come scegliere la tua prossima racchetta da beach tennis (Di lunedì 30 maggio 2022) L'estate è alle porte: due racchette da beach tennis, sabbia e rete sono gli ingredienti per lo sport più estivo del mondo. Negli ultimi anni questa attività sportiva da puro svago vacanziero si è convertita in un vero e proprio sport con tanto di circuiti agonistici dove potersi misurare con altri atleti. È stato quindi più che naturale che i brand abbiano pensato di fornire delle racchette che fossero in linea con i moderni standard di qualità e performance. In questa guida ci proponiamo di analizzare le principali tipologie di racchette da beach tennis, con uno sguardo anche a quelle che sono le esigenze amatoriali. Che tu sia un dilettante o un campione di beach-tennis, dotarti della racchetta giusta è importante per fare la differenza nel gioco, in termini di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) L'estate è alle porte: due racchette da, sabbia e rete sono gli ingredienti per lo sport più estivo del mondo. Negli ultimi anni questa attività sportiva da puro svago vacanziero si è convertita in un vero e proprio sport con tanto di circuiti agonistici dove potersi misurare con altri atleti. È stato quindi più che naturale che i brand abbiano pensato di fornire delle racchette che fossero in linea con i moderni standard di qualità e performance. In questa guida ci proponiamo di analizzare le principali tipologie di racchette da, con uno sguardo anche a quelle che sono le esigenze amatoriali. Che tu sia un dilettante o un campione di, dotarti dellagiusta è importante per fare la differenza nel gioco, in termini di ...

