Colombia, si va al ballottaggio: la strada alla presidenza è tutta in salita per Petro (Di lunedì 30 maggio 2022) Nelle elezioni storiche celebrate ieri in Colombia vince la sinistra ma il suo rappresentante, Gustavo Petro, non riesce a chiudere la partita al primo turno. Per lui, nonostante la vittoria, si configura il peggior scenario possibile e ora il cammino alla presidenza è tutto in salita. Petro infatti (come da pronostico) vince questa tornata elettorale ma non riesce a diventare presidente non avendo raggiunto più del 50% delle preferenze. Si ferma al 40,3% dei voti con circa 8,5 milioni di preferenze. Con lui al ballottaggio la grande sorpresa Rodolfo Hernández, imprenditore di 77 anni, ex sindaco di Bucaramanga e visto fino a poco tempo fa come un outsider: conquista un 28% che corrisponde a quasi 6 milioni di voti. Il grande perdente di queste elezioni è il candidato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Nelle elezioni storiche celebrate ieri invince la sinistra ma il suo rappresentante, Gustavo, non riesce a chiudere la partita al primo turno. Per lui, nonostante la vittoria, si configura il peggior scenario possibile e ora il camminoè tutto ininfatti (come da pronostico) vince questa tornata elettorale ma non riesce a diventare presidente non avendo raggiunto più del 50% delle preferenze. Si ferma al 40,3% dei voti con circa 8,5 milioni di preferenze. Con lui alla grande sorpresa Rodolfo Hernández, imprenditore di 77 anni, ex sindaco di Bucaramanga e visto fino a poco tempo fa come un outsider: conquista un 28% che corrisponde a quasi 6 milioni di voti. Il grande perdente di queste elezioni è il candidato ...

