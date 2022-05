Colombia, sconfitta storica per la destra al primo turno. Al ballottaggio il candidato di sinistra Petro contro l’outsider Hernandez (Di lunedì 30 maggio 2022) Gustavo Petro, leader della coalizione di sinistra Colombiana e del partito Pacto Històrico, ha ottenuto la maggioranza nel primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia. Una vittoria di Petro era attesa. Il 62enne ha raccolto il 40,32% dei voti, per un totale di circa 8,5 milioni, e ora dovrà andare al ballottaggio contro il secondo candidato più votato, l’outsider Rodolfo Hernández, a capo della Liga de Gobernantes Anticorrupción, che ottenuto il 28,15% dei voti. Sono stati ribaltati i pronostici che vedevano il leader della destra Federico Gutiérrez al secondo posto, che ha invece raccolto il 23,91% delle preferenze. Il ballottaggio si terrà il 19 giugno. ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Gustavo, leader della coalizione dina e del partito Pacto Històrico, ha ottenuto la maggioranza neldelle elezioni presidenziali in. Una vittoria diera attesa. Il 62enne ha raccolto il 40,32% dei voti, per un totale di circa 8,5 milioni, e ora dovrà andare alil secondopiù votato,Rodolfo Hernández, a capo della Liga de Gobernantes Anticorrupción, che ottenuto il 28,15% dei voti. Sono stati ribaltati i pronostici che vedevano il leader dellaFederico Gutiérrez al secondo posto, che ha invece raccolto il 23,91% delle preferenze. Ilsi terrà il 19 giugno. ...

