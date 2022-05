Colombia: ballottaggio ex guerrigliero Petro e magnate Hernandez (Di lunedì 30 maggio 2022) Per conoscere il nuovo presidente della Colombia bisognerà attendere l'esito del ballottaggio del 19 giugno quando i due candidati che hanno ottenuto più voti nel primo turno di domenica si daranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Per conoscere il nuovo presidente dellabisognerà attendere l'esito deldel 19 giugno quando i due candidati che hanno ottenuto più voti nel primo turno di domenica si daranno ...

Agenzia_Ansa : Il leader della sinistra Gustavo Petro si confronterà con l'outsider indipendente Rodolfo Hernández nel ballottaggi… - repubblica : Colombia, al ballottaggio sarà sfida tra Petro e Hernandez. Sconfitta inattesa per la destra - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Sul dato dell’astensione dovrà giocare la partita #GustavoPetro per cercare di diventare il primo presidente di sinistra… - ilfattoblog : 'Sul dato dell’astensione dovrà giocare la partita #GustavoPetro per cercare di diventare il primo presidente di si… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Colombia, al ballottaggio sarà sfida tra Petro e Hernandez. Sconfitta inattesa per la destra -