Claudio Lippi che fine ha fatto? ‘L’ho pagata cara’: ecco cosa fa oggi dopo 16 anni lontano dalla tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono volti della tv che hanno accompagnato gli spettatori per tanti anni lungo il percorso di alcune trasmissioni storiche e che, dopo tanti anni, sono in un certo modo spariti dal piccolo schermo: è il caso di Claudio Lippi, che ormai è lontano dalla tv da ben 16 anni. LEGGI ANCHE : — GF VIP, storico conduttore scomparso dalla tv rifiuta il reality di Canale 5: ‘Non lavoro dal 2006? Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua vita oggi ma anche del passato, costellato da successi televisivi, da Giochi senza frontiere alla Corrida (dopo Corrado), passando per Buona Domenica. Claudio Lippi ... Leggi su funweek (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono volti della tv che hanno accompagnato gli spettatori per tantilungo il percorso di alcune trasmissioni storiche e che,tanti, sono in un certo modo spariti dal piccolo schermo: è il caso di, che ormai ètv da ben 16. LEGGI ANCHE : — GF VIP, storico conduttore scomparsotv rifiuta il reality di Canale 5: ‘Non lavoro dal 2006? Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua vitama anche del passato, costellato da successi televisivi, da Giochi senza frontiere alla Corrida (Corrado), passando per Buona Domenica....

Advertising

RitaBrioschi : @BITCHYFit Grandi complimenti a Claudio Lippi,un vero signore lo è sempre stato. - ProDocente : Claudio Lippi: «Io e mia moglie, dopo un periodo di crisi, siamo tornati insieme. La scelta di lasciare Buona Domen… - Crescinjazz : Intervista a Claudio Lippi, una persona per bene, un grande professionista dello spettacolo. Corriere della Sera:… - zazoomblog : Claudio Lippi da re della domenica in tv ai problemi famigliari e di salute: “Quattro bypass addosso” - #Claudio… - infoitcultura : Claudio Lippi: ‘Ecco perché non lavoro più in tv’ -