Clarissa Selassié manda tutto all’aria | Costretti a sostituirla | “Manca l’educazione” | al suo posto l’acerrima nemica

Leggi su direttanews

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sono giorni di grande polemica dopo il gestaccio in diretta dell’ex gieffina: sostituita dalla sua peggior(screenshot GF Vip)sembrerebbe averla combinata grossa questa volta. La minore delle principessine etiopi, che ha conquistato parte del pubblico con i suoi giudizi spesso taglienti sui social, ha infatti disertato un appuntamento in radio.era stata infatti contattata da Radio Radio per una nuova intervista: un impegno che laha poi fatto saltare all’ultimo minuto. La conduttrice Giada Di Miceli ha prima in diretta spiegato i motivi dietro il gesto della principessina e poi ha preso una drastica decisione. L’emittente radiofonica ha infatti deciso di ...