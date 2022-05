Ciclismo, torna la maratona del Matesannio: assegnerà il tricolore nel medio fondo (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si svolgerà il 26 giugno prossimo la 9° edizione della maratona del Matesannio, prova unica di Campionato Italiano medio fondo con partenza e arrivo a Gioia Sannitica (Caserta). Sono quattordici i comuni coinvolti situati tra le province di Caserta e Benevento: oltre a Gioia Sannitica la corsa passerà per i comuni casertani di San Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello del Matese, San Gregorio Matese, e in quelli sanniti di Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, Castelvenere, Telese Terme, San Salvatore Telesino, San Lorenzello e Faicchio. “Già si registrano iscritti da tutta Italia” ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione Claudio Melillo, presidente dell’ASD maratona del Matesannio, organizzatrice ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si svolgerà il 26 giugno prossimo la 9° edizione delladel, prova unica di Campionato Italianocon partenza e arrivo a Gioia Sannitica (Caserta). Sono quattordici i comuni coinvolti situati tra le province di Caserta e Benevento: oltre a Gioia Sannitica la corsa passerà per i comuni casertani di San Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello del Matese, San Gregorio Matese, e in quelli sanniti di Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, Castelvenere, Telese Terme, San Salvatore Telesino, San Lorenzello e Faicchio. “Già si registrano iscritti da tutta Italia” ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione Claudio Melillo, presidente dell’ASDdel, organizzatrice ...

Advertising

CittaMetroTO : Da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno torna nel Comune di #Pomaretto la quanta edizione della 'Settimana della Mont… - claudio71438414 : RT @giroditalia: A #Veronafiere torna l’emozione del grande #ciclismo. Per l’ultima tappa della corsa in rosa si rinnova la partnership con… - LukaszKort : RT @giroditalia: A #Veronafiere torna l’emozione del grande #ciclismo. Per l’ultima tappa della corsa in rosa si rinnova la partnership con… - Kortt_Entertain : RT @giroditalia: A #Veronafiere torna l’emozione del grande #ciclismo. Per l’ultima tappa della corsa in rosa si rinnova la partnership con… - MassimoColellim : Antipodi Australiana prima rosa poi domani si riposa torna lenta ogni cosa che il ciclismo accarezza con passione… -