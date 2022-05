Ciclismo, il calendario delle prossime gare di Vincenzo Nibali: sicura la Vuelta, chiusura con il Lombardia (Di lunedì 30 maggio 2022) Una chiusura d’autore. Vincenzo Nibali ha concluso il suo Giro d’Italia in quarta posizione. Per il corridore siciliano un piazzamento di rilievo e dal valore speciale, nella Corsa Rosa vinta dall’australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe) a precedere l’ecuadoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) e lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Victorius). Per Nibali si è trattato dell’ultimo Giro in carriera dal momento che al termine del 2022 lo “Squalo” saluterà la compagnia e dedicherà tempo e spazio alla sua famiglia. Tanto ha dato il ciclista nostrano all’Italia sulle strade delle più importanti corse del panorama internazionale. L’azzurro fa parte della ristretta cerchia di ciclisti (sette) capaci di conquistare almeno un’edizione di tutti e tre i Grandi Giri avendo vinto la Vuelta a ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Unad’autore.ha concluso il suo Giro d’Italia in quarta posizione. Per il corridore siciliano un piazzamento di rilievo e dal valore speciale, nella Corsa Rosa vinta dall’australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe) a precedere l’ecuadoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) e lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Victorius). Persi è trattato dell’ultimo Giro in carriera dal momento che al termine del 2022 lo “Squalo” saluterà la compagnia e dedicherà tempo e spazio alla sua famiglia. Tanto ha dato il ciclista nostrano all’Italia sulle stradepiù importanti corse del panorama internazionale. L’azzurro fa parte della ristretta cerchia di ciclisti (sette) capaci di conquistare almeno un’edizione di tutti e tre i Grandi Giri avendo vinto laa ...

OA_Sport : #CICLISMO Scopriamo il calendario delle prossime gare di Vincenzo Nibali prima dell'addio alle corse - JohnPoveridge : @uunonismo Ma il riferimento non può essere la vuelta che giustamente si è aggiustata in base al calendario, devi p… - PiacenzaSera : Ciclismo, domenica a Gropparello la prima edizione del Trofeo Emilio Ferrari - E’ in calendario domenica prossima 2… - STEFANO20368041 : @Simone42397782 @simonesalvador Il problema non sono i nomi qui e i nomi in Francia. E a mio avviso neppure io solo… - cyclingoo : ?? Calendario e Orario corse della settimana (23 – 29 Maggio) / By @spaziociclismo -