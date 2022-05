Ci teniamo le mascherine perché Speranza è in campagna elettorale (Di lunedì 30 maggio 2022) Vi sembra normale parlare di ulteriore mantenimento delle mascherine? Già la data di fine obbligatorietà fissata a metà giugno rasentava la scemenza più che il rigore scientifico, ma adesso che il ministro Speranza non molla il colpa e ne invoca un'ulteriore proroga in vista degli esami di maturità e sui mezzi di trasporto, onestamente non c'è molto da commentare. Qui si tratta di calare le carte e dirla tutta. Obbligare bambini e adolescenti a indossare l'ormai mitologico presidio oltre il termine delle lezioni, diventa un esercizio di violenza provata, di un bullismo di Stato bello e buono, esercitato per non perdere lo spazio elettorale di una quota di italiani fanatici e/o spaventati a tal punto da vivere con la mascherina come fosse una coperta di Linus consolatoria o un ciuccio di quelli che riportano all'infanzia. Se da un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Vi sembra normale parlare di ulteriore mantenimento delle? Già la data di fine obbligatorietà fissata a metà giugno rasentava la scemenza più che il rigore scientifico, ma adesso che il ministronon molla il colpa e ne invoca un'ulteriore proroga in vista degli esami di maturità e sui mezzi di trasporto, onestamente non c'è molto da commentare. Qui si tratta di calare le carte e dirla tutta. Obbligare bambini e adolescenti a indossare l'ormai mitologico presidio oltre il termine delle lezioni, diventa un esercizio di violenza provata, di un bullismo di Stato bello e buono, esercitato per non perdere lo spaziodi una quota di italiani fanatici e/o spaventati a tal punto da vivere con la mascherina come fosse una coperta di Linus consolatoria o un ciuccio di quelli che riportano all'infanzia. Se da un ...

