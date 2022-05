Chiellini “Lascio in azzurro etica del lavoro e leggerezza” (Di lunedì 30 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Cosa Lascio in Nazionale? Un'etica del lavoro importante ed il fatto di riuscire a vivere con un pò più di leggerezza tutto quello che facciamo. A me mancheranno tutti i ragazzi, la quotidianità, l'emozione, il confronto. Negli anni ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani che ho trattato sempre come dei fratellini. Mi è piaciuto entrare in questo ruolo di fratello maggiore”. Lo ha detto il difensore azzurro Giorgio Chiellini da Coverciano dove la Nazionale italiana sta preparando la gara in programma mercoledì 1° giugno a Londra contro l'Argentina. “Credo nel destino, ho provato a cambiarlo fino all'ultimo -ha aggiunto Chiellini parlando del suo rammarico di non essersi mai potuto giocare a pieno un Mondiale-. Nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Cosain Nazionale? Un'delimportante ed il fatto di riuscire a vivere con un pò più ditutto quello che facciamo. A me mancheranno tutti i ragazzi, la quotidianità, l'emozione, il confronto. Negli anni ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani che ho trattato sempre come dei fratellini. Mi è piaciuto entrare in questo ruolo di fratello maggiore”. Lo ha detto il difensoreGiorgioda Coverciano dove la Nazionale italiana sta preparando la gara in programma mercoledì 1° giugno a Londra contro l'Argentina. “Credo nel destino, ho provato a cambiarlo fino all'ultimo -ha aggiuntoparlando del suo rammarico di non essersi mai potuto giocare a pieno un Mondiale-. Nel ...

