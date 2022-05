Chiellini: “La Juventus e l’Italia fanno parte della mia vita, spero che i tifosi mi ricordino come una brava persona” (Di lunedì 30 maggio 2022) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della Uefa. Ecco uno stralcio delle parole del difensore. NAZIONALE – È andata senza dubbio meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Quando si è bambini si sogna di giocare in Nazionale, perché è il massimo che un calciatore possa raggiungere. Giocare più di 100 partite in 18 anni in azzurro, essere capitano e sollevare una coppa importante come quella che ho vinto l’anno scorso a Wembley, è stata la ciliegina sulla torta. spero che i tifosi mi ricordino come una brava persona. Una persona che ha incarnato certi valori. In campo ho pregi e difetti, e qualcuno li ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Giorgio, difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficialeUefa. Ecco uno stralcio delle parole del difensore. NAZIONALE – È andata senza dubbio meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Quando si è bambini si sogna di giocare in Nazionale, perché è il massimo che un calciatore possa raggiungere. Giocare più di 100 partite in 18 anni in azzurro, essere capitano e sollevare una coppa importantequella che ho vinto l’anno scorso a Wembley, è stata la ciliegina sulla torta.che imiuna. Unache ha incarnato certi valori. In campo ho pregi e difetti, e qualcuno li ...

