Chiellini | «Io | Buffon | Bonucci e Barzagli ci siamo completati | senza gli altri accanto siamo stati meno forti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Giorgio. Nell’ultima partita di campionato allo Stadium, quest’anno, da dato l’addio alla Juventus. Racconta che già nel 2020 aveva pensato di ritirarsi. «A dicembre 2020, quando arrancavo e faticavo per recuperare dall’infortunio al crociato e non sapevo nemse sarei riuscito a strappare la convocazione, un pensierino lo avevo fatto. Mi dicevo: “Arrivo all’Europeo e poi smetto”. L’emozione del trionfo invece mi ha dato la spinta giusta per provare ad arrivare fino al Mondiale». Il suo addio aiuterà la Juve e la Nazionale a far crescere i giovani, dice. «Quest’anno ho giocato le gare che avevo messo in conto, una ventina circa, e sono felice di averle fatte al livello che desideravo. Non mi sentivo così bene da prima dell’infortunio, però penso che sia il momento giusto, perché il crollo arriva in un ...