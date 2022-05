Chiellini: «Europeo inebriante, lo abbiamo pagato. Futuro? Cerco un’esperienza leggera» (Di lunedì 30 maggio 2022) Giorgio Chiellini ha parlato dell’Europeo vinto con la Nazionale, del fallimento Mondiale e dell’addio alla Juventus Giorgio Chiellini, fresco di addio alla Juventus e pronto a salutare la Nazionale dopo Italia-Argentina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della vittoria dell’Europeo, del fallimento Mondiale e del suo Futuro. ANCORA IN CAMPO – «Quest’anno ho giocato le gare che avevo messo in conto, una ventina circa, e sono felice di averle fatte al livello che desideravo. Non mi sentivo così bene da prima dell’infortunio, però penso che sia il momento giusto, perché il crollo arriva in un attimo e sia la Juve sia la Nazionale hanno bisogno che qualcuno riempia il vuoto lasciato da me: servirà a far fare il salto di qualità ai giocatori più giovani». POST ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Giorgioha parlato dell’vinto con la Nazionale, del fallimento Mondiale e dell’addio alla Juventus Giorgio, fresco di addio alla Juventus e pronto a salutare la Nazionale dopo Italia-Argentina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della vittoria dell’, del fallimento Mondiale e del suo. ANCORA IN CAMPO – «Quest’anno ho giocato le gare che avevo messo in conto, una ventina circa, e sono felice di averle fatte al livello che desideravo. Non mi sentivo così bene da prima dell’infortunio, però penso che sia il momento giusto, perché il crollo arriva in un attimo e sia la Juve sia la Nazionale hanno bisogno che qualcuno riempia il vuoto lasciato da me: servirà a far fare il salto di qualità ai giocatori più giovani». POST ...

Advertising

FBlanconegro : RT @AlessandroFot10: @chiellini Bravo Capitano, ps Contento per il tuo Europeo ma La Juve è sempre più importante della Nazionale (festeggi… - AlessandroFot10 : @chiellini Bravo Capitano, ps Contento per il tuo Europeo ma La Juve è sempre più importante della Nazionale (feste… - LorenzoMarmorat : Riflettendoci bene, nel giro di un anno il fenomeno #Ceferin ha: - visto alzare l’europeo a Chiellini, capitano del… - 1987_Lorenza : Il Real vince dopo aver tolto Ramos e Varane, noi rinnoviamo Bonucci e Chiellini perché 'eh ma hanno vinto l'europeo'. - _alvysinger : Oggi, come in tutta la champions, sui giocatori del real si vedeva uno strano sogghigno simile a quello di chiellin… -