(Di lunedì 30 maggio 2022) Il capitanoNazionale italiana, Giorgio, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Mercoledì, a Wenbley, sarà la sua ultima gara in azzurro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Mi mranno tutti i ragazzi. Negli anni ho avuto davvero il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani, sono dei fratellini. Con gli anni sono riuscito a vivere con un po’ più di leggerezza e serenità tutto ciò che facciamo, l’esperienza ti forma e ti migliora e credo sarà cosìper i 20enni di oggi”. Quando sei entrato la prima volta qui? “Nel ’99, per una rappresentativa Under 15. Un po’ di tempo è passato”. C’è rammarico per non esserti giocato mai il? “Io credo nel destino. Nel 2006 ero parte del gruppo, ma poi giustamente non andai in Germania. Nel 2010 e nel ...

Advertising

Runaway_laputa : RT @GoalItalia: 'Carriera inimmaginabile, ma avrei voluto la Champions' ?? Chiellini si prepara all'ultima con la Nazionale ?? - napolista : #Chiellini: «Avrei voluto vincere Champions e Mondiale, ma ho imparato anche la cultura della sconfitta» Ultima co… - Tiarossi2 : RT @GoalItalia: 'Carriera inimmaginabile, ma avrei voluto la Champions' ?? Chiellini si prepara all'ultima con la Nazionale ?? - GoalItalia : 'Carriera inimmaginabile, ma avrei voluto la Champions' ?? Chiellini si prepara all'ultima con la Nazionale ?? - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Italia, il saluto di Chiellini: 'Non avrei mai potuto immaginare una carriera così' -

Quanto è forte GiorgioQuando l'Italia ha sollevato la coppa dopo la vittoria degli Europei Sulla carriera in azzurro È andata senza dubbio meglio di quantomai potuto immaginare. ......Senza questa occasionelasciato in Turchia, nella tristezza di Konya, perché la Nations League appartiene al nuovo ciclo". Così, in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Giorgio,...Inimmaginabile, il più bel sogno che potessi avere da bambino, come non avrei mai pensato o sperato , proprio per questo me la sta godendo fino in fondo''. Così Giorgio Chiellini a pochi giorni ...Dopo aver salutato la Juventus e la Serie A, il tour di Giorgio Chiellini tocca la Nazionale. Senza il Mondiale da giocare in Qatar a novembre, l'occasione per l'ultima presenza in maglia azzurra del ...