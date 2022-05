Chiariello | “Ancelotti? Il primo anno al Napoli è stato peggiore del secondo”

Advertising

Napoli Calcio - Umbertotorna a parlare di Carlodopo il recente successo in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Campania Sport, il giornalista si è pronunciato sull'esperienza del tecnico ...... è intervenuto il giornalista Umberto. Ecco quanto dichiarato: " Spalletti ha una ... Io ho criticato tante volte, ma non litigava mai con nessuno, aveva questa capacità di farsi ...“Il primo anno di Ancelotti a Napoli è stato più deludente del secondo. Il Napoli veniva da un secondo posto con Sarri l’anno prima. Il Napoli con Sarri ha giocato per lo Scudetto e siamo ancora ...Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sull’avventura a Napoli di Ancelotti ...