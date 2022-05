Chiara Nasti, Zaniolo e il coro dei romanisti. La risposta è altrettanto volgare (Di lunedì 30 maggio 2022) sempre complicato gestire la fine di una relazione, ancora di più se di mezzo ci sono i social, una influencer da due milioni di follower, un bimbo in arrivo, i cori dei tifosi che mettono in dubbio ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) sempre complicato gestire la fine di una relazione, ancora di più se di mezzo ci sono i social, una influencer da due milioni di follower, un bimbo in arrivo, i cori dei tifosi che mettono in dubbio ...

Advertising

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - namoapijangelat : RT @matiofubol: Il fatto che Chiara Nasti sia diventata Elena di Troia è la cartina tornasole dello stato dell'arte della civiltà occidenta… - ccosimoney : RT @VNentola: Chi è il più intelligente tra Chiara Nasti, Zaccagni e Zaniolo? Per me è veramente difficile scegliere - melvnisblueyes : ah e sia chiaro che tutte le donne sono come chiara nasti nessuna esclusa e dovremmo stare alla larga da queste bam… - skrdnffkrol9 : RT @sonoprepotente: Chiara Nasti di nuovo in tendenza -