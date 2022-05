Chiara Nasti risponde al coro romanista sul suo futuro nascituro

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ancora una volta il “derby” romano scalda i social network. Dopo il deferimento di Nicolò Zaniolo per aver ingaggiato i cori contro la squadra rivale.violentemente agli insulti dei tifosi giallorossi.e la polemica scatenata Il giorno dopo la vittoria della prima edizione della Conference League (terza coppa europea per prestigio), la società capitolina ha messo a disposizione un pullman aperto, affinché i calciatori festeggiassero con i propri supporters. Durante le celebrazioni però gli stessi atleti romanisti, uno su tutti Nicolò Zaniolo, si sono contraddistinti in negativo per aver violato l’art.4 “Lealtà e Correttezza”, incitando con il megafono cori contro la squadra rivale. Un qualcosa che dal punto di vista di un tifoso risulta legittimo meno da ...

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - lettereblu : RT @nolocalsplease: Zaniolo balla un coro che dà della troia a Chiara Nasti mettendo in dubbio la paternità di un figlio che non è ancora n… - qn_giorno : Chiara Nasti, la risposta volgare su Nicolò Zaniolo e il logorio dei social - Spettacoli - - AntonioBatigol : Zaniolo o conosco.. Mo aro' è asciuta sta Chiara Nasti.. È na velina? - loveandthecity_ : Chiara Nasti è una De Lellis che non ce l'ha fatta? Discuss -

Inevitabile l'incrocio in azzurro con Zaccagni, partner di, con Mancini che spera nel buon senso dei due calciatori. In queste ore, però, a mettere ulteriore pepe nella querelle extra ...... che direi è un'ottima cartina da tornasole sull'ambiente tossico dei social, su come vadano utilizzati con cautela, su come le relazioni andrebbero gestite e come no, la risposta diad ...Chiara Nasti, influencer, e Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, non smettono di far discutere. In particolare, a tenere banco sono gli eccessi dell'influencer. Che prima ha deciso insieme al compag ...Sui social le parole della influencer napoletana sui cori dei tifosi giallorossi che mettevano in dubbio la paternità del figlio in arrivo della coppia Zaccagni-Nasti.