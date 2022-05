Chiara Nasti: la replica choc al coro romanista su Nicolò Zaniolo (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiara Nasti ancora al centro di una bufera mediatica. Se la polemica social sul suo gender reveal party, per scoprire il sesso del futuro bambino che aspetta con il calciatore Mattia Zaccagni, si era appena conclusa eccone pronta subito un’altra. L’influencer, rispondendo su Instagram a un utente che le chiedeva cosa ne pensasse del coro da stadio “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“, ha detto una frase che non è certo passata inosservata: “Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Instagram @NastiloveUn commento che non ha fatto altro che abbassare ancora di più il livello del coro romanista, già volgare, che tifosi e lo stesso Nicolò Zaniolo, cantavano durante ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022)ancora al centro di una bufera mediatica. Se la polemica social sul suo gender reveal party, per scoprire il sesso del futuro bambino che aspetta con il calciatore Mattia Zaccagni, si era appena conclusa eccone pronta subito un’altra. L’influencer, rispondendo su Instagram a un utente che le chiedeva cosa ne pensasse delda stadio “Il figlio di Zaccagni è di“, ha detto una frase che non è certo passata inosservata: “Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Instagram @loveUn commento che non ha fatto altro che abbassare ancora di più il livello del, già volgare, che tifosi e lo stesso, cantavano durante ...

