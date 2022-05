Chiara Nasti e il coro su Nicolò Zaniolo con quel gamberetto poi cancella il commento (Di lunedì 30 maggio 2022) L’influencer Chiara Nasti contro i tifosi della Roma e il suo ex. Disattivati i commenti al suo ultimo post. «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo». Questo coro, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico negli ultimi giorni. E i commenti sui social hanno finito Leggi su people24.myblog (Di lunedì 30 maggio 2022) L’influencercontro i tifosi della Roma e il suo ex. Disattivati i commenti al suo ultimo post. «Il figlio di Zaccagni è di». Questo, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico negli ultimi giorni. E i commenti sui social hanno finito

Advertising

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - melvnisblueyes : ho visto orde di donne col qi di un sasso difendere chiara nasti urlando 'LE HANNO DATO DELLA TROIA!!! LEI NN PUO D… - SaberCola17 : @Botocanguro Non pensavo avessero fatto un manga su Chiara Nasti - Canieuest96 : RT @sophocata: chiara nasti è un chiarissimo esempio di accanimento nei confronti di un personaggio pubblico. okay sarà frivola, magari pur… - Canieuest96 : RT @hyveR02: @annalisa_pis Del pene. Oggi Chiara nasti è in tendenza per bodyshaming. Zaniolo è il figo che balla sul coro che da della t**… -