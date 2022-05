Chiara Nasti (di nuovo) nella bufera per una frecciatina al suo ex Nicolò Zaniolo: “Con quel gamberetto…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Non si può di certo dire che la gravidanza di Chiara Nasti sia vissuta al riparo delle polemiche. Dopo la numerose critiche per il baby shower allo stadio Olimpico, “casa” del compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, l’influencer è nuovamente al centro della bufera e questa volta per via di un suo… ex. La Nasti prima di conoscere Zaccagni ha avuto un flirt con il centrocampista giallorosso Nicolò Zaniolo, storia terminata dopo che l’ex di Zaniolo, Sara Scaperotta, ha annunciato la sua gravidanza. I motivi per cui la coppia abbia deciso di mettere la parola fine alla loro breve relazione non sono mai stati svelati Sia Nicolò che Chiara hanno più volte chiesto di rispettare la privacy, anche per via del momento delicato che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 maggio 2022) Non si può di certo dire che la gravidanza disia vissuta al riparo delle polemiche. Dopo la numerose critiche per il baby shower allo stadio Olimpico, “casa” del compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, l’influencer è nuovamente al centro dellae questa volta per via di un suo… ex. Laprima di conoscere Zaccagni ha avuto un flirt con il centrocampista giallorosso, storia terminata dopo che l’ex di, Sara Scaperotta, ha annunciato la sua gravidanza. I motivi per cui la coppia abbia deciso di mettere la parola fine alla loro breve relazione non sono mai stati svelati Siachehanno più volte chiesto di rispettare la privacy, anche per via del momento delicato che ...

