Chiara Nasti ci va giù pesante | l’attacco a Zaniolo fa discutere

Advertising

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - legalmind93 : RT @asrsupporter: Tanti saluti a Chiara Nasti. - velenoallamela : RT @dailydrama2022: 30 Maggio 2022 Chiara Nasti e il gamberetto di Zaniolo - asrmyheart : RT @needmendess: comunque Chiara Nasti che fino ad un anno fa stava con Zaniolo e ora ne parla male dopo che si sposa con un’altro calciato… - asrmyheart : RT @seelalleero: me tocca legge chiara nasti grande donna perché fa body shaming contro l'ex... -

senza freni su Instagram. La splendida modella e influencer ha nelle scorse ore lasciato sul noto social un commento decisamente piccato diretto al suo ormai ex fidanzato, Nicolò Zaniolo ,...Polemica a distanza sul coro intonato dai tifosi della Roma su Zaccagni e Zaniolo, sui socialattacca il giocatore giallorossoLa rivalità tra Roma e Lazio si è arricchita, a seguito della vittoria dei giallorossi in Conference League, di un nuovo capitolo. Nel corso dei ...Chiara Nasti è in dolce attesa di un bambino, frutto dell’amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Sui social, ...L'influencer scrive e poi cancella da Instagram un commento che fa riferimento al calciatore con cui in passato ha avuto una relazione, ecco le sue parole ...