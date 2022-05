Chiara Ferragni, gli interventi chirurgichi l’hanno trasformata: il prima e dopo fa impressione (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiara Ferragni non ne ha mai parlato, ma gli investigatori del web sono sicuri: qualche ritocchino è stato fatto e dalle foto prima e dopo è davvero irriconoscibile. Chiara Ferragni è una, o forse la più famosa influencer e imprenditrice digitale del web. È diventata davvero una delle icone della moda e anche per questo è il modello da seguire per tante ragazze che, ogni giorno, l’ammirano sui social e fuori da questi. Indubbiamente la Ferragni è una bellissima donna, ma dietro a questa bellezza non c’è solo lo zampino di madre natura, ma anche quello del chirurgo plastico. Qualche tempo fa lo avevano fatto notare al tg satirico di Canale 5, ‘Striscia la Notizia’. Spesso tengono nel loro mirino tantissimi vip e i loro cambiamenti durante gli anni. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 30 maggio 2022)non ne ha mai parlato, ma gli investigatori del web sono sicuri: qualche ritocchino è stato fatto e dalle fotoè davvero irriconoscibile.è una, o forse la più famosa influencer e imprenditrice digitale del web. È diventata davvero una delle icone della moda e anche per questo è il modello da seguire per tante ragazze che, ogni giorno, l’ammirano sui social e fuori da questi. Indubbiamente laè una bellissima donna, ma dietro a questa bellezza non c’è solo lo zampino di madre natura, ma anche quello del chirurgo plastico. Qualche tempo fa lo avevano fatto notare al tg satirico di Canale 5, ‘Striscia la Notizia’. Spesso tengono nel loro mirino tantissimi vip e i loro cambiamenti durante gli anni. ...

