Chiara Ferragni come Madonna: rilancia il bustino cult ma in versione rock (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono capi che non tramontano mai, talmente iconici da tornare ciclicamente di moda. Un esempio? Il bustino, quello iconico indossato da Madonna. Ed è difficile pensare a questo capo senza che la memoria torni alla pop star durante la serie di concerti del '90 Blonde ambition Tour, oppure alla passerella del Festival di Cannes dell'anno successivo. A firmare il capo indimenticabile era stato Jean-Paul Gaultier. 30 anni dopo, un suo bustier dalle linee molto simili, lo ha sfoggiato Chiara Ferragni in una versione rock. Chiara Ferragni, l'iconico bustino come Madonna ma versione rock Cambiano le linee, ma non cambia la bellezza di un capo passepartout. Perfetto per un ...

