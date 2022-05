“Chi prenderei tra Lukaku e Dybala” | il consiglio di Carnevali a Marotta

(Di lunedì 30 maggio 2022) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto durante l’evento “Atleticamente Insieme – La Riconquista”. Un cenno è stato fatto anche al mercato dei neroverdi. Su: “Ci siamo rivisti oggi per la prima volta, ma non c’è bisogno di fare pace, ci mancherebbe. Non abbiamo parlato di giocatori, oggi è stato un momento piacevole: non abbiamo parlato di calcio, ma di tutt’altro”. Su Scamacca: “Deve ancora partire tutto, non c’è nessuna richiesta ufficiale: abbiamo qualche altro giocatore importante per il quale potrebbe esserci un’opportunità. Ma è importante capire il desiderio del Sassuolo, ovvero mantenere la squadra competitiva il più possibile: sarà un campionato difficile, sicuramente non andremo a privarci dei migliori con facilità”.Sassuolo Inter Su Casadei: “Lo avevamo ...

