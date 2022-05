Chi è Wilfried Gnonto | tutto quello che c’è da sapere sull’attaccante convocato da Mancini

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tra l’essere scartato dall’Inter e una convocazione in Nazionale maggiore c’è un mare in mezzo, o almeno dovrebbe essere. La realtà dei fatti è molto diversa e a testimoniarlo è la stella classe 2003. Nato a Verbania,fa tutta la trafila delle giovanili con i nerazzurri, ma sul più bello il rapporto si interrompe. L’Inter non lo ritiene più funzionale al progetto, non pensa che lui possa affermarsi nel calcio dei grandi e decide così di cederlo a titolo definitivo allo Zurigo in maniera gratuita. La giovane punta non si perde d’animo e invece che abbattersi reagisce, 36 presenze, 10 goal e 5 assist tra campionato e coppa di Svizzera: a soli diciotto anni esiste biglietto da visita migliore?Italia Grazie alle due grandi stagioni in terra Elvetica ...