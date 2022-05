Chi è arrivato ultimo al Giro d’Italia 2022? Distacco di oltre 7 ore! (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi è arrivato ultimo al Giro d’Italia 2022? Il traguardo di Verona ci ha consegnato la graduatoria definitiva della Corsa Rosa con il successo dell’australiano Jai Hindley. Il portacolori della BORA-hansgrohe ha vinto la competizione italiana in 86:31:14 davanti al sudamericano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) ed allo spagnolo Mikel Landa ( Bahrain – Victorious), rispettivamente a +1:18 ed a +3:24. Al termine delle tre settimane, invece, troviamo in ultima piazza Roger Kluge. 149mo posto per il portacolori della Lotto Soudal che ha finito il Giro d’Italia con oltre 7 ore di ritardo alle spalle di Pieter Serry ( Quick-Step Alpha Vinyl Team) ed a Matthias Brändle (Matthias Israel – Premier Tech), rispettivamente in 148ma ed in 147ma piazza. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi èal? Il traguardo di Verona ci ha consegnato la graduatoria definitiva della Corsa Rosa con il successo dell’australiano Jai Hindley. Il portacolori della BORA-hansgrohe ha vinto la competizione italiana in 86:31:14 davanti al sudamericano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) ed allo spagnolo Mikel Landa ( Bahrain – Victorious), rispettivamente a +1:18 ed a +3:24. Al termine delle tre settimane, invece, troviamo in ultima piazza Roger Kluge. 149mo posto per il portacolori della Lotto Soudal che ha finito ilcon7 ore di ritardo alle spalle di Pieter Serry ( Quick-Step Alpha Vinyl Team) ed a Matthias Brändle (Matthias Israel – Premier Tech), rispettivamente in 148ma ed in 147ma piazza. Il ...

