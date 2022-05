Chelsea | le prime parole di Boehly come presidente dei blues

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ledichiarazioni di Todddel: «La nostra visione è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi» Dopo il passaggio ufficiale di proprietà del, arrivano anche ladel nuovo proprietario, l’americano Todd. «Siamo onorati di diventare i nuovi proprietari del. La nostra visioneproprietari è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Insieme al nostro sviluppo per la squadra giovanile e l’acquisto dei migliori talenti, il nostro piano d’azione è di investire nel club a lungo termine e costruire una straordinaria storia di successi per il. Voglio ringraziare personalmente i ministri e i funzionari del ...

Advertising

LucaParry85 : Le prime parole del nuovo proprietario del chelsea - MalawianChels : @starboy__16 Prime Messi Vs Chelsea ?? - destinysessuale : @matthaios_k @marco_rogerio_ Tipo il real di Ancelotti e Zidane? Il Chelsea di Di Matteo e Tuchel? Le prime che mi… - NCenti : @MRoscioni Beh Chelsea Bayern e Barcellona, se non sbaglio le 3 prime sei rispettivi campionati - eroinomane3 : RT @Guido17595958: Fascia 1 Real Madrid???? Eintracht Francoforte ???? Manchester City?????????????? Milan???? Bayern Monaco???? Psg???? Porto???? Ajax???? Fas… -

Goal.com

Ledichiarazioni di Todd Boehly come presidente del: "La nostra visione è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi" Dopo il passaggio ufficiale di proprietà del, arrivano ......alle vittime della guerra in Ucraina Finisce ufficialmente l'era di Roman Abramovich al. ... Walter e Boehly non sono allearmi nello sport. I due sono infatti i proprietari dei Los Angeles ... Marco Ambrosio, dal Chievo al Chelsea: arrivò a sfiorare la Champions League I proprietari continueranno anche l'importante lavoro della Chelsea Foundation". Todd Boehly ha anche rilasciato le prime parole ufficiali: "Siamo onorati di diventare i nuovi custodi del Chelsea ...Le prime dichiarazioni di Todd Boehly come presidente del Chelsea: «La nostra visione è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi» Dopo il passaggio ufficiale di proprietà del Chelsea, arriv ...