Chelsea | Abramovich ha completato la vendita del club

Roman Abramovich ha completato la vendita del Chelsea Football club e delle società collegate a un gruppo di investimento guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital. Questo processo di vendita è iniziato il 2 marzo, quando Abramovich ha annunciato la sua intenzione di vendere il club dopo 19 anni di successo di proprietà. Nel vendere il club, il magnate russo ha stabilito che il nuovo proprietario doveva essere un buon amministratore del club, il ricavato netto della vendita doveva essere devoluto in beneficenza e che non avrebbe chiesto il rimborso dei prestiti concessi agli affiliati del club.

