Che Tempo Che Fa chiude i battenti: l’addio commovente al pubblico – FOTO (Di lunedì 30 maggio 2022) Il programma storico di Rai Tre si congeda dal suo pubblico. Che Tempo Che Fa saluta gli spettatori ringraziandoli per dei dati di ascolto stratosferici. La squadra del popolare programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 30 maggio 2022) Il programma storico di Rai Tre si congeda dal suo. CheChe Fa saluta gli spettatori ringraziandoli per dei dati di ascolto stratosferici. La squadra del popolare programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

enpaonlus : Grande, grandissimo Michele Serra @MicheleSerra54 a “Che Tempo Che Fa”@chetempochefa Ristabilisce la verità sui cin… - lauraboldrini : #Salvini vuole andare a #Mosca per parlare con #Putin. A che titolo, visto che non ha incarichi di governo? Fors… - ilfoglio_it : Il governo che doveva raddrizzare l’Italia aveva nominato un amministratore delegato per raddrizzare anche la Rai,… - MmeDeMonreve : RT @Blackrain1970I: Inutili quelli che Con il tempo ... piano piano ... arriverà il momento ... Tutto si decide in un attimo o stringi… - Frances53524532 : RT @Wikileaks_Ita: Le #PosteItaliane hanno 1 sportello aperto su 4,creano disagio e perdite di tempo alle persone, mancano di personale che… -