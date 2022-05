Che fine hanno fatto i difensori dell'Azovstal? L'appello disperato delle famiglie (Di lunedì 30 maggio 2022) È calato il mistero sui soldati del Battaglione Azov e sugli altri militari ucraini che hanno difeso per tre mesi Mariupol. È stato quindi lanciato un appello affinché il mondo non dimentichi i difensori di Azovstal e i russi li trattino in conformità alla convenzione di Ginevra: i familiari dei combattenti evacuati dall'acciaieria di Mariupol attraverso un briefing presso l'Ucraine Media Center hanno alzato la voce per avere notizie dei loro cari. "Voglio dire a tutti i media ucraini e stranieri di non rimanere in silenzio - ha detto Sandra, sorella di un militare -. Il fatto che siano stati portati fuori da Azovstal non significa che siano tornati a casa. Non sappiamo né dove siano né in quali condizioni. Ci auguriamo che la Russia li tratti in conformità alla ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) È calato il mistero sui soldati del Battaglione Azov e sugli altri militari ucraini chedifeso per tre mesi Mariupol. È stato quindi lanciato unaffinché il mondo non dimentichi idie i russi li trattino in conformità alla convenzione di Ginevra: i familiari dei combattenti evacuati dall'acciaieria di Mariupol attraverso un briefing presso l'Ucraine Media Centeralzato la voce per avere notizie dei loro cari. "Voglio dire a tutti i media ucraini e stranieri di non rimanere in silenzio - ha detto Sandra, sorella di un militare -. Ilche siano stati portati fuori danon significa che siano tornati a casa. Non sappiamo né dove siano né in quali condizioni. Ci auguriamo che la Russia li tratti in conformità alla ...

Advertising

ricpuglisi : Ricordatevi che a fine agosto (ri)comincerà la pressione mediatica e politica per mantenere l'obbligo di mascherine a scuola - GiovaAlbanese : #Dybala e #Lukaku dovevano incrociarsi la strada nell'estate 2019, alla fine non se ne fece nulla per la volontà de… - giroditalia : È online l’episodio 21 di #GIROglifici, il podcast ufficiale del Giro d’Italia ?? ?? Prima vittoria al Giro per… - Alessdan1 : non votate i 5 Stelle. ROVINA ITALIANA Se c è Paperino.... meglio. Cmq vinceranno Fratelli d Italia grazie ai cog… - pierstech : @GiovaQuez Fatemi capire, questa era sulla TV italiana?? Quella che spinge per il genocidio del popolo ucraino e pe… -

Stratolaunch, che fine ha fatto l'aereo più grande del mondo Wired Italia Isola dei Famosi anticipazioni puntata stasera: brutta sorpresa per i naufraghi Anticipazioni L'Isola dei Famosi: stasera ci sarà una doppia eliminazione a sorpresa Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da ... Umbria e Perugia capitali del judo per un giorno II Grand Prix Internazionale che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia oltre che da cinque nazioni estere Si è conclusa con i complimenti delle oltre cento società ... Anticipazioni L'Isola dei Famosi: stasera ci sarà una doppia eliminazione a sorpresa Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da ...II Grand Prix Internazionale che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia oltre che da cinque nazioni estere Si è conclusa con i complimenti delle oltre cento società ...