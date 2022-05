Che fine ha fatto il patto sociale per l’Italia di Bonomi e Draghi (Di lunedì 30 maggio 2022) Mi sembra che gli organi di informazione non abbiano colto a sufficienza il grave significato del naufragio del “patto sociale per l’Italia” di cui nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è stato costretto a prendere atto. Circa otto mesi fa, Bonomi ad una grande assemblea di Confindustria che per la prima volta si svolgeva nel Palazzo dei congressi dell’Eur lanciò la proposta del “patto per l’Italia”, cioè di un grande patto sociale subito ripresa e rilanciata dalla stessa tribuna dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Mi era sembrato un ottimo inizio e il manifestarsi del combinato disposto del lancio del “patto sociale per l’Italia” da ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Mi sembra che gli organi di informazione non abbiano colto a sufficienza il grave significato del naufragio del “per” di cui nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Carloè stato costretto a prendere atto. Circa otto mesi fa,ad una grande assemblea di Confindustria che per la prima volta si svolgeva nel Palazzo dei congressi dell’Eur lanciò la proposta del “per”, cioè di un grandesubito ripresa e rilanciata dalla stessa tribuna dal presidente del Consiglio Mario. Mi era sembrato un ottimo inizio e il manifestarsi del combinato disposto del lancio del “per” da ...

