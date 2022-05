Che cosa c’entra il Napoli con la Champions? (Di lunedì 30 maggio 2022) cosa c’entra il Napoli con la Champions League? Ce lo domandiamo da un paio di mesi. Da quando abbiamo ammirato la cavalcata di Real Madrid e Liverpool verso la finale di Parigi. Ma più in generale cosa c’entrano anche le altre italiane? Il massimo della prospettiva per la gozzetto azzurro saranno 4 gare interne l’anno venturo. Occasione per mettere il cappotto buono, un paio di gocce di profumo, e andare in mezzo al mare a veder passare il Rex. Ed invece di poterci provare con la Gradisca, ci si accontenterà di una ventina di minuti di “bel giuoco”. Partite che saranno vissute come un riscatto sociale. Per manifesta incapacità di fare altro. Sabato i sentimenti di stupore e disillusione al contempo, si sono fatti largo dopo aver sfiorato il dejavu dell’aprile 1989, sempre con i Reds ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022)ilcon laLeague? Ce lo domandiamo da un paio di mesi. Da quando abbiamo ammirato la cavalcata di Real Madrid e Liverpool verso la finale di Parigi. Ma più in generaleno anche le altre italiane? Il massimo della prospettiva per la gozzetto azzurro saranno 4 gare interne l’anno venturo. Occasione per mettere il cappotto buono, un paio di gocce di profumo, e andare in mezzo al mare a veder passare il Rex. Ed invece di poterci provare con la Gradisca, ci si accontenterà di una ventina di minuti di “bel giuoco”. Partite che saranno vissute come un riscatto sociale. Per manifesta incapacità di fare altro. Sabato i sentimenti di stupore e disillusione al contempo, si sono fatti largo dopo aver sfiorato il dejavu dell’aprile 1989, sempre con i Reds ...

