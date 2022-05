Charlene di Monaco prossima al divorzio: la principessa scioglie le riserve (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attenzione dei media torna ad essere concentrata su Charlene di Monaco e il Principe Alberto, la principessa ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutto ciò che c’è da sapere sul divorzio con il marito. L’ultimo anno è stato davvero molto difficile da vivere per Charlene, in un primo momento costretta a rimanere in Sudafrica e seguire delle cure specifiche per il suo stato di salute e successivamente a seguito dei vari rumors del gossip inerenti all’imminente divorzio con il marito il Principe Alberto. Recentemente, però, la principessa ha deciso di rompere il silenzio e rivelare cosa sta succedendo davvero nel suo matrimonio rispondendo ai rumors diffusi sulla presunta crisi con il marito e chiarire una volta per tutte cosa si cela davvero ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attenzione dei media torna ad essere concentrata sudie il Principe Alberto, laha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutto ciò che c’è da sapere sulcon il marito. L’ultimo anno è stato davvero molto difficile da vivere per, in un primo momento costretta a rimanere in Sudafrica e seguire delle cure specifiche per il suo stato di salute e successivamente a seguito dei vari rumors del gossip inerenti all’imminentecon il marito il Principe Alberto. Recentemente, però, laha deciso di rompere il silenzio e rivelare cosa sta succedendo davvero nel suo matrimonio rispondendo ai rumors diffusi sulla presunta crisi con il marito e chiarire una volta per tutte cosa si cela davvero ...

Advertising

needyofdavide : RT @ansiogenaaf: Charlene di Monaco non vede l’ora che finisca sto podio per andare a congratularsi con il vincitore del suo cuore aka Seba… - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco al GP di Montecarlo come era vestita - - GPinsss_ : RT @ansiogenaaf: Charlene di Monaco non vede l’ora che finisca sto podio per andare a congratularsi con il vincitore del suo cuore aka Seba… - _vanish5 : RT @ansiogenaaf: Charlene di Monaco non vede l’ora che finisca sto podio per andare a congratularsi con il vincitore del suo cuore aka Seba… - stringimimalik : RT @ansiogenaaf: Charlene di Monaco non vede l’ora che finisca sto podio per andare a congratularsi con il vincitore del suo cuore aka Seba… -