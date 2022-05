Charlene di Monaco, Charlotte Casiraghi o Beatrice Borromeo: gara di stile al GP di Formula 1 (Di lunedì 30 maggio 2022) Partendo da sinistra: Beatrice Borromeo, Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanovre e Charlotte Casiraghi. Partendo da sinistra: Beatrice Borromeo, Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanovre e Charlotte Casiraghi.Auto sfreccianti, curve strette e mise da sogno. A catalizzare l’attenzione e dettare il ritmo sul circuito del Gran Premio di Monte Carlo sono stati i reali. Dal grande ritorno di Charlene di Monaco, che mancava dal 2019, a Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi e Alexandra de Hannover. Tutte con outfit e stili molto diversi tra loro, hanno trasformato l’evento sportivo in un fashion show. Tacchi alti, occhiali colorati ed abiti ... Leggi su amica (Di lunedì 30 maggio 2022) Partendo da sinistra:, Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanovre e. Partendo da sinistra:, Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanovre e.Auto sfreccianti, curve strette e mise da sogno. A catalizzare l’attenzione e dettare il ritmo sul circuito del Gran Premio di Monte Carlo sono stati i reali. Dal grande ritorno didi, che mancava dal 2019, ae Alexandra de Hannover. Tutte con outfit e stili molto diversi tra loro, hanno trasformato l’evento sportivo in un fashion show. Tacchi alti, occhiali colorati ed abiti ...

Advertising

IOdonna : Charlene in azzurro, Beatrice in rosso. La famiglia Reale sfila al Grand Prix di Monaco - VanityFairIt : Nuova uscita pubblica per la principessa, apparsa di ottimo umore e in netta ripresa dopo i giorni difficili della… - infoitcultura : Charlène di Monaco tutta sorrisi per Alberto al GP di Monte Carlo - needyofdavide : RT @ansiogenaaf: Charlene di Monaco non vede l’ora che finisca sto podio per andare a congratularsi con il vincitore del suo cuore aka Seba… - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco al GP di Montecarlo come era vestita - -