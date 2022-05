Champions League, trionfo Real Madrid: Ancelotti è Re d’Europa (Di lunedì 30 maggio 2022) Sabato sera il Real Madrid si è aggiudicato la quattordicesima Champions League della sua storia battendo 1-0 il Liverpool a Parigi grazie a un gol di Vinicius. I Blancos quest’anno non erano tra i favoriti, ma sono quelli che hanno meritato di più il trofeo, perché non hanno mai mollato e hanno saputo rialzarsi diverse volte. Il cammino dei Blancos in Champions League Hanno iniziato questa competizione perdendo in casa contro lo Sheriff, poi si sono ripresi vincendo tutte le altre partite del girone e sono passati come primi. Agli ottavi hanno eliminato i superfavoriti del Paris Saint Germain, perdendo 1-0 a Parigi e ribaltando tutto poi a Madrid (3-1). Ai quarti di finale hanno sofferto contro il Chelsea: a Londra i Blancos hanno vinto 3-1, ma al ritorno i Blues ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Sabato sera ilsi è aggiudicato la quattordicesimadella sua storia battendo 1-0 il Liverpool a Parigi grazie a un gol di Vinicius. I Blancos quest’anno non erano tra i favoriti, ma sono quelli che hanno meritato di più il trofeo, perché non hanno mai mollato e hanno saputo rialzarsi diverse volte. Il cammino dei Blancos inHanno iniziato questa competizione perdendo in casa contro lo Sheriff, poi si sono ripresi vincendo tutte le altre partite del girone e sono passati come primi. Agli ottavi hanno eliminato i superfavoriti del Paris Saint Germain, perdendo 1-0 a Parigi e ribaltando tutto poi a(3-1). Ai quarti di finale hanno sofferto contro il Chelsea: a Londra i Blancos hanno vinto 3-1, ma al ritorno i Blues ...

