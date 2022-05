Cessione Milan: Cardinale torna in Italia, annuncio in settimana (Di lunedì 30 maggio 2022) rossonero alla Gazzetta . Maldini esige chiarezza e un colloquio faccia a faccia, ed è ciò che avrà. Resta però da capire se ciò che gli prospetterà Cardinale, lo convincerà. Paolo chiede un progetto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) rossonero alla Gazzetta . Maldini esige chiarezza e un colloquio faccia a faccia, ed è ciò che avrà. Resta però da capire se ciò che gli prospetterà, lo convincerà. Paolo chiede un progetto ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero esser… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter #Hauge all… - calciomercatoit : ??Oggi #RedBird a #Milano, domani la firma sul contratto preliminare e poi l'incontro con #Maldini?? - sportli26181512 : Cessione Milan: Cardinale torna in Italia, annuncio in settimana: Cessione Milan: Cardinale torna in Italia, annunc… - CalcioOggi : Gazzetta - Milan-Lang: il Bruges ha aperto alla cessione per 22 milioni - Milan News -