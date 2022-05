Cerveteri | da paese a città | il progetto di Moscherini | candidato sindaco del centrodestra

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 maggio 2022)– “da”. E’ questo l’obiettivo deldi Giannialla poltrona diper la cittadina etrusca, sostenuto dal centro-destra. “Un programma chiaro e dettagliato che affronta punto per punto la possibile rinascita di– si legge in un comunicato diffuso dallo stesso-. Il punto focale del suo programma è la politica del fare. Tre gli assi portanti: la cittadella istituzionale per permettere un dialogo diretto e concentrato tra cittadinanza ed istituzioni. Liberare il centro storico dagli uffici pubblici, digitalizzare l’amministrazione per permettere un rapporto moderno e funzionale, dare giusta sede all’archivio storico, ora distaccato ...