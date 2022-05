Cecilia Rodriguez lascia senza fiato a Cannes (Di lunedì 30 maggio 2022) La sorella di Belen Rodriguez – Cecilia – lascia tutti senza parole al Festival di Cannes: l’abito scelto è da urlo. Tra i tanti personaggi dello spettacolo al festival di Cannes ha sfilato anche Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha preso parte all’evento internazionale e per questa occasione ha indossato un abito arancione da far perdere la testa a chiunque. Ma andiamo a vedere i dettagli. Cecilia Rodriguez presente a Cannes ( web)La fidanzata di Ignazio Moser ha sfilato sul red carpet della prima del film Mascarade, diretto da Nicolas Bedos con Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet. Per questa occasione come già abbiamo detto in precedenza ha indossato un vestito ... Leggi su formatonews (Di lunedì 30 maggio 2022) La sorella di Belentuttiparole al Festival di: l’abito scelto è da urlo. Tra i tanti personaggi dello spettacolo al festival diha sfilato anche. La sorella di Belen ha preso parte all’evento internazionale e per questa occasione ha indossato un abito arancione da far perdere la testa a chiunque. Ma andiamo a vedere i dettagli.presente a( web)La fidanzata di Ignazio Moser ha sfilato sul red carpet della prima del film Mascarade, diretto da Nicolas Bedos con Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet. Per questa occasione come già abbiamo detto in precedenza ha indossato un vestito ...

