Cda Sampdoria | Vidal potrebbe comunicare l'advisor | le ipotesi

Advertising

dorianoforesto : RT @TuttoMercatoWeb: #Sampdoria, arrivati per il Cda Marco Lanna, Alberto Bosco, Antonio Romei, Gianni Panconi e Massimo Ienca https://t.co… - CalcioNews24 : #Lanna e #Romei nella sede della #Sampdoria per il Cda ?? - dorianoforesto : RT @SampNews24: È iniziato il CdA della #Sampdoria: si parla di iscrizione alla #SerieA, calciomercato e cessione del club ??@aleeremos http… - clubdoria46 : #Sampdoria, Cda in corso: è il giorno della verità... - aleeremos : RT @SampNews24: È iniziato il CdA della #Sampdoria: si parla di iscrizione alla #SerieA, calciomercato e cessione del club ??@aleeremos http… -

Iniziato da poco ildella: arrivati in sede Lanna e Romei per parlare dell'iscrizione in A, di mercato e cessione del club Iniziato da poco ildella: arrivati in sede Lanna e Romei per parlare ...Commenta per primo Un retroscena relativo al Consiglio di Amministrazione dellain programma questa mattina a Genova alle 10.30 riguarda anche l'ex presidente ...vorrebbe aggiornamenti sul,...Il Cda della Sampdoria sarà importante per avere novità sulla questione cessione e sul prossimo anno: saranno tracciate le linee economico-finanziarie ...Un retroscena relativo al Consiglio di Amministrazione della Sampdoria in programma questa mattina a Genova alle 10.30 riguarda anche l’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero, rimasto sino a pochi ...