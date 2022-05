Advertising

ItaSportPress : Gasparin non ha dubbi su chi rileverà il #Catania -

ItaSportPress

Il dirigente veneto ha spiegato il suo pensiero a Itasportpress.it indicando la strada per il rilancio delmerita di ripartire dalla Serie D window.eventDFPreadygoogletag.... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "a ISP: '... Catania, Gasparin: “Politica cerchi investitore e non attenda. Escludo avventurieri perchè…” L'ex dg etneo valuta ai microfoni di Itasportpress.it la manifestazione di interesse presentata dal Comune etneo ...