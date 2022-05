Caso Tg1, la direttrice Maggioni vuole affidare (a turno) ai conduttori delle 20 la rassegna stampa delle 6:30: ecco chi non ha accettato (Di lunedì 30 maggio 2022) Ogni cambiamento rischia di suscitare una nuova polemica a Viale Mazzini. Dal prossimo autunno Rai1, con un test già nel palinsesto estivo, dopo diversi tentativi andati a vuoto, rimodulerà lo spazio mattutino, con confini netti e chiari tra la rete e il telegiornale. Spostamenti e nuovi incarichi al Tg1 hanno messo in agitazione la redazione, dopo il gran ballo dei conduttori e i turni comunicati dalla direttrice Monica Maggioni. Ai cinque conduttori dell’edizione delle 20 ha scelto di affidare, sempre a turno, la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Stiamo parlando di Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Elisa Anzaldo, Francesco Giorgino e Alessio Zucchini. Una levataccia che avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ogni cambiamento rischia di suscitare una nuova polemica a Viale Mazzini. Dal prossimo autunno Rai1, con un test già nel palinsesto estivo, dopo diversi tentativi andati a vuoto, rimodulerà lo spazio mattutino, con confini netti e chiari tra la rete e il telegiornale. Spostamenti e nuovi incarichi al Tg1 hanno messo in agitazione la redazione, dopo il gran ballo deie i turni comunicati dallaMonica. Ai cinquedell’edizione20 ha scelto di, sempre a, la6.30 del mattino. Stiamo parlando di Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Elisa Anzaldo, Francesco Giorgino e Alessio Zucchini. Una levataccia che avrebbe ...

