Caso Gianluca Vacchi | perché eliminare Mucho Más non è la soluzione

Advertising

gianluca_masi : @fratotolo2 @gualtierieurope Esiste da tempo. Anche la Raggi lo distribuiva ma succedeva che: prendevano il bonus,… - radioromait : Diverso – Puntata del 30/05/2022 - UUffailnick : @HuffPostItalia Gianluca Gori, nel caso Dire cosa sogna Drusilla Foer, personaggio da lui interpretato, è come dire… - infoitcultura : Gianluca Vacchi e il caso colf, rivolta social: 'Cancellate il documentario' - simcopter : RT @Carlino_Bologna: Gianluca Vacchi e il caso colf, rivolta social: 'Cancellate il documentario' -

... tutti i relatori La seconda giornata è iniziata con la presentazione di undi successo: ... La prima è Buzzoole , raccontata dall' amministratore delegatoPerrelli . Si tratta di un'...Di seguito, la lista per singolo quartiere di tutti gli eletti (indi ex aequo viene preferito ... NON ELETTI: Lino Ingratta (0 voti),Masssanisso (0 voti), Marisa Mastronardi (0 voti), ...È una cosa molto occidentale pensare che basti cancellare qualcosa per convincerci che non sia mai esistita, permettendoci di vivere tranquilli e beati fino al prossimo coro unanime che chiederà un nu ...Entrambi gli ex collaboratori hanno servito l’influencer in totale per 22 e 17 anni, lavorando, sostengono, anche 15 ore al giorno”. Venti ore di lavoro senza interruzioni e quasi mai ricevendo gli st ...