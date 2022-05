Caso Eto’o, non paga il mantenimento alla figlia: “Come se fosse già morta” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex calciatore Samuel Eto’o è finito al centro di una scomoda vicenda. Dopo aver riconosciuto legalmente sua figlia Erika, il giudice spagnolo ha deciso il pagamento del mantenimento, che ammonta a 1.400 al mese. Tuttavia, malgrado la sentenza risalga a quattro anni fa, il camerunense non ha versato neppure un centesimo alla ragazza ed il debito accumulato corrisponde a circa 40mila euro. La mamma della ragazza, Adileusa, ha detto al quotidiano La Vanguardia: “Non le ha mai riconosciuto nulla, neppure un lecca lecca. Non ha voluto neanche conoscerla“. Sulla stessa lunghezza d’onda un amico comune, che ha affermato al giornale: “Mi ha detto che per lui è Come se fossero già morte entrambe“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex calciatore Samuelè finito al centro di una scomoda vicenda. Dopo aver riconosciuto legalmente suaErika, il giudice spagnolo ha deciso ilmento del, che ammonta a 1.400 al mese. Tuttavia, malgrado la sentenza risalga a quattro anni fa, il camerunense non ha versato neppure un centesimoragazza ed il debito accumulato corrisponde a circa 40mila euro. La mamma della ragazza, Adileusa, ha detto al quotidiano La Vanguardia: “Non le ha mai riconosciuto nulla, neppure un lecca lecca. Non ha voluto neanche conoscerla“. Sulla stessa lunghezza d’onda un amico comune, che ha affermato al giornale: “Mi ha detto che per lui èsero già morte entrambe“. SportFace.

