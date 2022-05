Caserta, ok al consuntivo: “Conti ok, ora il Pnrr” (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Caserta ha approvato il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2021, che ha sancito un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 “di oltre 35 milioni di euro (35.120.044 euro), con un avanzo libero – fa sapere una nota del Comune – al netto della parte accantonata e di quella vincolata, di 418.976 euro, in coerenza con un saldo di cassa di oltre 36 milioni di euro”. “Il rendiconto certifica la stabilità finanziaria dell’Ente – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – e consente all’Amministrazione di poter Continuare ad operare in tranquillità e sicurezza. Ringrazio l’assessora Gerardina Martino per il lavoro fatto in questi mesi ed anche al termine della scorsa consiliatura, quando è riuscita ad ottenere un avanzo di competenza di circa 13 milioni di euro”. Oltre al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale diha approvato il Contoper l’esercizio finanziario 2021, che ha sancito un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 “di oltre 35 milioni di euro (35.120.044 euro), con un avanzo libero – fa sapere una nota del Comune – al netto della parte accantonata e di quella vincolata, di 418.976 euro, in coerenza con un saldo di cassa di oltre 36 milioni di euro”. “Il rendiconto certifica la stabilità finanziaria dell’Ente – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – e consente all’Amministrazione di poternuare ad operare in tranquillità e sicurezza. Ringrazio l’assessora Gerardina Martino per il lavoro fatto in questi mesi ed anche al termine della scorsa consiliatura, quando è riuscita ad ottenere un avanzo di competenza di circa 13 milioni di euro”. Oltre al ...

