Casellati | servono ricercatori e dirigenti attenti a inclusività

(Di lunedì 30 maggio 2022) "Per governare con successo il cambiamento è importante far crescere insieme modelli economici e politiche sanitarie e di ricerca, attraverso strategie programmatiche sempre più sinergiche e integrate.

Advertising

PatrizioPorrat1 : @liberenotizie Casellati ..Servono nuovi ricettatori.. - liberenotizie : Casellati: 'Servono giovani ricercatori, salute volano innovazione'. Adnkronos - ultimora - zazoomblog : Casellati: “Servono giovani ricercatori salute volano innovazione” - #Casellati: #“Servono #giovani - zazoomblog : Ultime Notizie – Casellati: “Servono giovani ricercatori salute volano innovazione” - #Ultime #Notizie #Casellati:… - LocalPage3 : Casellati: 'Servono giovani ricercatori, salute volano innovazione' -

Così la presidente del Senato, Elisabetta, aprendo la cerimonia d'inaugurazione della San Raffaele business school di Roma. E ha chiarito: "Figure capaci di declinare competenze manageriali ...... coessenziale alla tutela degli equilibri economici, politici e sociali di qualsiasi Paese", ha precisato la. "È stato infatti dimostrato che esiste una chiara corrispondenza tra gli ..."Per governare con successo il cambiamento è importante far crescere insieme modelli economici e politiche sanitarie e di ricerca, attraverso strategie programmatiche sempre più sinergiche e integrate ...La presidente del Senato, oggi all’Università San Raffaele di Roma per l’inaugurazione della nuova Business School ...