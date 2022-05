Casalinghe: il bonus da 468 euro non arriva (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi esercita il lavoro, perché tale è, di casalinga, si occupa della gestione domestica a tutto tondo. Un lavoro molto intenso e che richiede anche dei meriti da riconoscere. Infatti essendo un lavoro è prevista l’assicurazione INAIL obbligatoria. Una vera e propria tutela in caso anche d’incidenti domestici ad esempio. Infatti se c’è un’inabilità accertata tra il 6% e il 15% è previsto un assegno una tantum pari a 337,41. Con un’invalidità superiore o pari al 16% l’INAIL riconosce una rendita mensile da un minimo di 119,23 fino a un massimo di euro 1.454,07. bonus Casalinghe si o no(pixabay.com) Recentemente sta circolando una notizia che prevede il bonus per le Casalinghe. Non ci sono informazioni dettagliate in merito che spieghino cosa prevede questo bonus e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi esercita il lavoro, perché tale è, di casalinga, si occupa della gestione domestica a tutto tondo. Un lavoro molto intenso e che richiede anche dei meriti da riconoscere. Infatti essendo un lavoro è prevista l’assicurazione INAIL obbligatoria. Una vera e propria tutela in caso anche d’incidenti domestici ad esempio. Infatti se c’è un’inabilità accertata tra il 6% e il 15% è previsto un assegno una tantum pari a 337,41. Con un’invalidità superiore o pari al 16% l’INAIL riconosce una rendita mensile da un minimo di 119,23 fino a un massimo di1.454,07.si o no(pixabay.com) Recentemente sta circolando una notizia che prevede ilper le. Non ci sono informazioni dettagliate in merito che spieghino cosa prevede questoe ...

