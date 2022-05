Caruso | “Finalmente succederà anche durante il ritiro a Castel di Sangro!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 maggio 2022)la conferenza stampa in vista deldel Napoli adi Sangro, oltre al presidente De Laurentiis ed al tecnico Luciano Spalletti, è intervenutoil sindaco Angeloche ha parlato proprio del periodo in cui gli azzurri saranno inin Abruzzo. Di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione: “Avere un club blasonato come il Napoli di mister Spalletti è un onore. A volte ci viene contestato di non essere presenti nel panorama delle località turistiche, ma è un concetto che va oltre. Noi abbiamo chiarito e deciso che i ritiri si possono fare non solo in località in cui si trovano le Alpi masugli Appennini e di conseguenza in Abruzzo. Per questo devo ringraziare il presidente Aurelio De Laurentiis e il presidente ...