Cartabianca | “Hanno strappato il mio contratto perché…” | Ecco tutta la verità VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nelle ultime ore, un noto volto della trasmissioneha rivelato un retroscena inedito e pesante.cos’è successo Bianca Berlinguer (Youtube)La trasmissione di Bianca Berlinguer, che va in onda su Rai3 ogni martedì sera, tratta in ogni appuntamento i temi più scottanti della politica, della società e dell’economia del periodo. Come in ogni talk show, anche ail tema della guerra in Ucraina ha letteralmente monopolizzato la trasmissione: la necessità di provare a capirla e approfondirla ha superato ogni urgenza. Nel corso delle ultime ore, però, un volto legato a doppio filo aha rivelato un retroscena insospettabile. Il colpo affondato è molto profondo, le conseguenze delle sue parole potrebbero essere per lui estremamente care:cos’è ...