Caro gasolio | un' altra notte di tensione al porto | bloccati i carichi di pesce d' importazione

ANCONA -, un'altra notte di tensione al porto: bloccati i carichi di pesce d'importazione. Non si ferma la protesta del comparto della pesca contro ilcarburanti: intorno alle 23 di ieri ...Si intensifica la protesta delle marinerie contro il. Intorno alle 23 di ieri sera tre tir carichi di pesce di importazione sono stati bloccati al porto di Ancona. I pescatori hanno impedito fino alle 4 di stamattina agli autotrasportatori ...Le marinerie dell’Adriatico sono in sciopero dal 23 maggio per protestare contro i prezzi del gasolio alle stelle che hanno ridotto al lumicino i profitti di chi vive di pesca. La rabbia dei pescatori ..."Siamo in sciopero e i commercianti aumentano l'importazione di pesce - dicono dal presidio nello scalo - è ingiusto, chiediamo ai commercianti da adesso e per tutta la settimana in cui siamo fermi, d ...